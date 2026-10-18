В Пакистане зафиксировали более 55 аварий на железной дороге — The Express Tribune

С начала года в Пакистане зафиксировали более 55 аварий с участием пассажирских и грузовых поездов. По информации The Express Tribune, эти инциденты, как сообщается, привели к гибели нескольких человек, десяткам пострадавших и ущербу железнодорожной инфраструктуре на миллионы рупий.

Аварии грузовых и пассажирских поездов

Железнодорожные источники сообщили, что аварии различной степени тяжести произошли в нескольких регионах страны. Среди подразделений железной дороги с наибольшим количеством инцидентов названы Суккур, Карачи и Мултан.

27 августа возле Ханпура с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда. В тот же день возле Кала-Гуджрана с рельсов сошли локомотив и два пассажирских вагона поезда Rawal Express. 27 сентября возле Хайрпура произошла авария с угольным поездом Yusufwala.

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Также 9 сентября в сортировочном парке Котри с рельсов сошли три вагона грузового поезда с углем, а 2 сентября возле Санджани — вагон-электростанция поезда Khyber Mail. В другом инциденте 6 сентября с рельсов сошли семь вагонов угольного поезда.

Проверка производства деталей

Федеральный министр железных дорог Мухаммад Ханиф Аббаси посетил сталелитейный и вагонный цеха в Мугалпуре. Он осмотрел производственные мощности, в частности электродуговую печь и спектральную лабораторию для проверки изготовленных в печи деталей, и поручил должностным лицам обеспечить стандарты качества при производстве железнодорожных компонентов.

24 мая шаттл-поезд в Кветте стал целью саботажа, в результате которого были повреждены три вагона. Издание также упоминает о серьезной аварии поезда Rahman Baba Express в подразделении железной дороги Мултана.

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