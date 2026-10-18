Германия исчерпала возможности для новых поставок средств ПВО в Украину

Германия предоставила Украине максимально возможный объем помощи для поддержки системы противовоздушной обороны и в настоящее время не располагает дополнительными ресурсами для новых оперативных поставок. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Бундестага Армин Лашет.

Отвечая на вопрос о возможностях Бундесвера и немецкого оборонно-промышленного комплекса укрепить украинское небо перед зимним периодом, политик отметил, что пространства для маневра фактически нет, ведь федеральное правительство уже использовало все имеющиеся и доступные резервы.

Комментируя вопрос о предоставлении дальнобойного вооружения для нанесения ударов вглубь территории России, Лашет воздержался от прямых ответов относительно перспектив таких поставок и призвал к деэскалации. Он напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, который призвал воздерживаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. По мнению немецкого политика, для Киева критически важно сохранить партнерские отношения с Вашингтоном, в частности доступ к разведывательным данным и спутниковой связи Starlink, хотя он и признал, что окончательные решения по выбору целей остаются исключительно за украинской стороной.

Источник: Berliner Zeitung.

Украина исчерпала запас ракет-перехватчиков для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом CNN сообщило со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

Украина регулярно сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot, но это не означает, что поставки полностью прекратились. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер пояснил, что Киев получает новые боеприпасы небольшими партиями, а имеющиеся запасы могут иссякнуть уже в середине месяца.

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