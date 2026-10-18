肯尼亚管道公司（KPC）已向法院申请，要求黎巴嫩Zakhem International Construction Ltd将2.69亿肯尼亚先令存入双方律师的共同计息账户，作为诉讼费用担保。KPC称，其前承包商将资产转移，使持有针对该公司法院和仲裁裁决的债权人无法追偿。Nation Kenya对此进行了报道。

KPC称，Zakhem以低价将土地、车辆和建筑设备转让给Mokowe Traders Ltd和Bangal Marina Resorts Ltd。KPC代表纳尔逊·尼亚杜瓦在法庭文件中表示，这些公司是律师事务所Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP的名义公司。

109亿先令索赔

今年5月，Zakhem在七年内第五次对KPC提起诉讼，要求赔偿8411.7万美元，即109亿肯尼亚先令，理由是KPC涉嫌违反修建长450公里的蒙巴萨—内罗毕输油管道的合同。该承包商称，其因额外工程、项目变更以及未纳入2014年原始合同的材料而产生费用。

在索赔总额中，Zakhem要求支付6508.1万美元的额外工程费用，以及1903.6万美元利息，原因是该公司所称的KPC逾期付款。2023年1月，双方就解决争议进行了谈判，此后KPC就部分索赔向Zakhem支付了1.13亿美元。

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关于转让财产的指控

KPC还称，Zakhem、其董事以及Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP据称利用法律服务费协议，将从管道公司获得的逾34亿肯尼亚先令转移至债权人无法追偿的范围之外。此外，KPC称，该律师事务所收取了逾36亿先令的费用，原告认为这不符合有关律师报酬的法律要求。

KPC在法庭材料中还指出，Zakhem董事阿卜杜拉·萨利姆·扎赫姆和易卜拉欣·萨利姆·扎赫姆以1亿先令的价格，向Mokowe Traders Ltd转让了位于内罗毕斯普林谷地区的逾4英亩土地，而KPC估计该房产价值超过16亿先令。KPC称，位于鲁阿拉卡、Zakhem总部所在地的另一块5.2英亩土地，以2.5亿先令转让，其市场价值估计为13亿先令。

KPC还称，黎巴嫩驻肯尼亚名誉领事阿卜杜拉·萨利姆·扎赫姆利用外交身份以及公司总部外的警察保护，阻碍资产追偿。法官弗朗西斯·吉孔约将于11月19日听取双方就诉讼费用担保请求提出的论点。

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