Кенийская Kenya Pipeline Company (KPC) обратилась в суд с требованием обязать ливанскую Zakhem International Construction Ltd внести 269 млн кенийских шиллингов на совместный процентный счет адвокатов сторон в качестве обеспечения судебных расходов. KPC утверждает, что ее бывший подрядчик выводил активы из-под взыскания кредиторов, имеющих судебные и арбитражные решения в отношении компании. Об этом сообщает Nation Kenya.

По утверждению KPC, Zakhem передавала земельные участки, автомобили и строительную технику компаниям Mokowe Traders Ltd и Bangal Marina Resorts Ltd по низким ценам. Представитель KPC Нельсон Ньадува заявил в судебных документах, что эти компании являются номинальными компаниями юридической фирмы Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP.

Иск на 10,9 млрд шиллингов

В мае Zakhem подала против KPC пятый за семь лет иск, требуя 84,117 млн долларов США, или 10,9 млрд кенийских шиллингов, в качестве возмещения ущерба из-за предполагаемых нарушений контракта на строительство 450-километрового нефтепровода Момбаса—Найроби. Подрядчик заявляет, что понес расходы из-за дополнительных работ, изменений проекта и материалов, не входивших в первоначальный договор 2014 года.

Из общей суммы иска Zakhem требует 65,081 млн долларов за дополнительные работы и 19,036 млн долларов процентов за, как утверждает компания, просроченные платежи KPC. В январе 2023 года стороны вели переговоры об урегулировании споров, после которых KPC выплатила Zakhem 113 млн долларов по части претензий.

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Утверждения об отчуждении имущества

KPC также заявила, что Zakhem, ее директора и Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP якобы использовали соглашения о юридических гонорарах, чтобы вывести из-под взыскания более 3,4 млрд кенийских шиллингов, полученных от трубопроводной компании. Отдельно KPC утверждает, что юридическая фирма получила более 3,6 млрд шиллингов гонораров, которые, по мнению истца, не соответствуют требованиям законодательства о вознаграждении адвокатов.

В судебных материалах KPC также указывает, что директора Zakhem Абдалла Салим Закхем и Ибрагим Салим Закхем передали Mokowe Traders Ltd более четырех акров земли в районе Спринг-Вэлли в Найроби за 100 млн шиллингов, хотя KPC оценивает эту недвижимость более чем в 1,6 млрд шиллингов. Еще один участок площадью 5,2 акра в Руараке, где расположена штаб-квартира Zakhem, по утверждению KPC, был передан за 250 млн шиллингов при оценке его рыночной стоимости в 1,3 млрд шиллингов.

KPC также заявляет, что почетный консул Ливана в Кении Абдалла Салим Закхем использовал дипломатический статус и полицейскую охрану у штаб-квартиры компании, чтобы препятствовать взысканию активов. Судья Фрэнсис Гиконьо должен заслушать аргументы сторон по требованию об обеспечении расходов 19 ноября.

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