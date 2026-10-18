Kenijska Kenya Pipeline Company (KPC) zwróciła się do sądu o zobowiązanie libańskiej spółki Zakhem International Construction Ltd do wpłacenia 269 mln szylingów kenijskich na wspólny oprocentowany rachunek prawników stron jako zabezpieczenia kosztów sądowych. KPC twierdzi, że jej były wykonawca wyprowadzał aktywa spod egzekucji wierzycieli, którzy mają wobec spółki orzeczenia sądowe i arbitrażowe. Poinformował o tym Nation Kenya.

Według KPC Zakhem przekazywała działki, samochody i sprzęt budowlany spółkom Mokowe Traders Ltd oraz Bangal Marina Resorts Ltd po niskich cenach. Przedstawiciel KPC Nelson Nyaduwa oświadczył w dokumentach sądowych, że spółki te są spółkami nominowanymi kancelarii Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP.

Pozew na 10,9 mld szylingów

W maju Zakhem wniosła przeciwko KPC piąty pozew w ciągu siedmiu lat, żądając 84,117 mln dolarów USA, czyli 10,9 mld szylingów kenijskich, odszkodowania za domniemane naruszenia kontraktu na budowę 450-kilometrowego rurociągu naftowego Mombasa–Nairobi. Wykonawca twierdzi, że poniósł koszty z powodu dodatkowych prac, zmian w projekcie oraz materiałów, które nie były objęte pierwotną umową z 2014 roku.

Z całkowitej kwoty roszczenia Zakhem domaga się 65,081 mln dolarów za dodatkowe prace oraz 19,036 mln dolarów odsetek za, jak twierdzi spółka, zaległe płatności KPC. W styczniu 2023 roku strony prowadziły negocjacje w sprawie ugodowego rozwiązania sporów, po których KPC wypłaciła Zakhem 113 mln dolarów za część roszczeń.

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Zarzuty dotyczące zbywania majątku

KPC oświadczyła również, że Zakhem, jej dyrektorzy oraz Ahmednasir Abdullahi Advocates LLP rzekomo wykorzystywali umowy o honoraria prawne, aby wyprowadzić spod egzekucji ponad 3,4 mld szylingów kenijskich otrzymanych od spółki rurociągowej. Osobno KPC twierdzi, że kancelaria otrzymała ponad 3,6 mld szylingów honorariów, które zdaniem powoda nie spełniają wymogów przepisów dotyczących wynagrodzenia adwokatów.

W materiałach sądowych KPC wskazuje również, że dyrektorzy Zakhem Abdalla Salim Zakhem i Ibrahim Salim Zakhem przekazali Mokowe Traders Ltd ponad cztery akry ziemi w rejonie Spring Valley w Nairobi za 100 mln szylingów, choć KPC wycenia tę nieruchomość na ponad 1,6 mld szylingów. Kolejna działka o powierzchni 5,2 akra w Ruarace, gdzie znajduje się siedziba Zakhem, miała zostać przekazana za 250 mln szylingów, podczas gdy jej wartość rynkową oszacowano na 1,3 mld szylingów.

KPC twierdzi również, że honorowy konsul Libanu w Kenii Abdalla Salim Zakhem wykorzystywał status dyplomatyczny i ochronę policyjną przy siedzibie spółki, aby utrudniać egzekucję aktywów. Sędzia Francis Gikonyo ma wysłuchać argumentów stron dotyczących wniosku o zabezpieczenie kosztów 19 listopada.

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