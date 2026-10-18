在美国，含有芬太尼、合成镇静剂和其他掺杂物的毒品混合物正在传播，这使过量服用时的救助更加复杂。据BBC News报道，俄亥俄州和伊利诺伊州的专家在毒品中发现了赛拉嗪和美托咪定——合成兽医镇静剂。

芬太尼是一种完全合成的阿片类药物，效力是海洛因的50至100倍。纳洛酮用于逆转阿片类药物过量的后果，但对赛拉嗪和美托咪定无效。这些物质会减缓呼吸，而赛拉嗪还与严重的坏死性皮肤损伤有关。

掺杂物与过量服用

据报道，2022年达到峰值时，美国约有11万人死于药物过量，主要原因是阿片类药物。2025年，这一数字降至约7万人，但药物过量问题仍然存在。

Hope Dealers支持组织负责人斯科特·桑德斯表示，在过去12个月中，哥伦布所在地富兰克林县78%的致命药物过量与兴奋剂有关。他表示，购买快克可卡因的人可能不知道该物质被混入了芬太尼或其他阿片类药物。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Hope Dealers与美国疾病控制与预防中心合作开展样本检测计划。参与者带来针头或吸烟管进行分析，样本被送往位于北卡罗来纳州的CDC实验室。迈克提供的一套样本对美托咪定检测呈阳性。

芝加哥监狱中的合成物质

2023年，芝加哥哥克县监狱有8名囚犯因抽搐死亡。该机构通常每年记录一到两起因药物过量导致的死亡。警长汤姆·达特表示，在死亡或被成功复苏的人身边发现了烧焦的纸张。

据他称，包括K2合成大麻素在内的毒品通过信件和书页被寄入监狱。囚犯点燃浸透的纸张并吸入烟雾。现在，所有信件都要接受湿度检查；五分之一至四分之一的信件和包裹未能通过这一检查而被拒收。

在芝加哥，Liv4Lali组织发放用于检测芬太尼、美托咪定、赛拉嗪及其他掺杂物的试纸。达特警长认为，应对危机不能仅限于控制供应，还需要大规模的成瘾治疗项目。

关注我们在