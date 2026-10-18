В США распространяются наркотические смеси с фентанилом, синтетическими седативными средствами и другими примесями, которые осложняют оказание помощи при передозировке. Как сообщает BBC News, специалисты в Огайо и Иллинойсе обнаруживают в наркотиках ксилазин и медетомидин — синтетические ветеринарные транквилизаторы.

Фентанил является полностью синтетическим опиоидом, который в 50–100 раз сильнее героина. Налоксон применяют для устранения последствий передозировки опиоидами, однако он не действует на ксилазин и медетомидин. Эти вещества замедляют дыхание, а ксилазин также связывают с тяжелыми некротическими поражениями кожи.

Примеси и передозировки

Согласно материалу, на пике в 2022 году от передозировок в США умирали около 110 тысяч человек, преимущественно из-за опиоидов. В 2025 году этот показатель снизился примерно до 70 тысяч, однако проблема передозировок сохраняется.

Руководитель группы поддержки Hope Dealers Скотт Сандерс заявил, что в течение последних 12 месяцев в округе Франклин, где расположен Колумбус, 78% смертельных передозировок были связаны со стимуляторами. По его словам, люди, покупающие крэк-кокаин, могут не знать, что вещество смешали с фентанилом или другими опиоидами.

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Hope Dealers сотрудничает с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США в программе тестирования образцов. Участники приносят для анализа иглы или трубки для курения, а образцы отправляют в лабораторию CDC в Северной Каролине. Один из наборов, переданных Майком, дал положительный результат на медетомидин.

Синтетические вещества в тюрьме Чикаго

В тюрьме округа Кук в Чикаго в 2023 году восемь заключенных умерли вследствие судорог. Обычно в учреждении фиксировали одну-две смерти от передозировки в год. Шериф Том Дарт сообщил, что рядом с людьми, которые умерли или которых удалось реанимировать, находили обгоревшую бумагу.

По его словам, наркотические вещества, в том числе синтетические каннабиноиды K2, отправляли в тюрьму в письмах и на страницах книг. Заключенные поджигали пропитанную бумагу и вдыхали дым. Теперь всю корреспонденцию проверяют на влажность; от одной пятой до одной четверти писем и посылок не проходят такую проверку и их отклоняют.

В Чикаго группа Liv4Lali раздает тест-полоски для выявления фентанила, медетомидина, ксилазина и других примесей. Шериф Дарт считает, что противодействие кризису не может ограничиваться контролем поставок и требует масштабных программ лечения зависимости.

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