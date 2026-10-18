W Stanach Zjednoczonych rozpowszechniają się mieszanki narkotykowe zawierające fentanyl, syntetyczne środki uspokajające i inne domieszki, które utrudniają udzielanie pomocy w przypadku przedawkowania. Jak informuje BBC News, specjaliści w Ohio i Illinois wykrywają w narkotykach ksylazynę i medetomidynę — syntetyczne weterynaryjne środki uspokajające.

Fentanyl jest w pełni syntetycznym opioidem, który jest 50–100 razy silniejszy od heroiny. Nalokson stosuje się, aby odwrócić skutki przedawkowania opioidów, jednak nie działa on na ksylazynę i medetomidynę. Substancje te spowalniają oddychanie, a ksylazynę wiąże się również z ciężkimi nekrotycznymi zmianami skórnymi.

Domieszki i przedawkowania

Według materiału, w szczytowym 2022 roku z powodu przedawkowań w USA umierało około 110 tys. osób, głównie z powodu opioidów. W 2025 roku liczba ta spadła do około 70 tys., ale problem przedawkowań utrzymuje się.

Scott Sanders, kierownik grupy wsparcia Hope Dealers, oświadczył, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w hrabstwie Franklin, gdzie znajduje się Columbus, 78% śmiertelnych przedawkowań było związanych ze stymulantami. Jak powiedział, osoby kupujące crack mogą nie wiedzieć, że substancję zmieszano z fentanylem lub innymi opioidami.

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Hope Dealers współpracuje z amerykańskimi Centrami Kontroli i Prewencji Chorób w programie testowania próbek. Uczestnicy przynoszą do analizy igły lub fajki do palenia, a próbki są wysyłane do laboratorium CDC w Karolinie Północnej. Jeden z zestawów przekazanych przez Mike'a dał pozytywny wynik na obecność medetomidyny.

Syntetyczne substancje w więzieniu w Chicago

W więzieniu hrabstwa Cook w Chicago w 2023 roku ośmiu osadzonych zmarło w wyniku drgawek. Zwykle w placówce odnotowywano od jednego do dwóch zgonów z powodu przedawkowania rocznie. Szeryf Tom Dart poinformował, że przy osobach, które zmarły lub które udało się reanimować, znajdowano przypalony papier.

Jak powiedział, substancje narkotyczne, w tym syntetyczne kannabinoidy K2, wysyłano do więzienia w listach i na stronach książek. Osadzeni podpalali nasączony papier i wdychali dym. Obecnie cała korespondencja jest sprawdzana pod kątem wilgoci; od jednej piątej do jednej czwartej listów i przesyłek nie przechodzi takiej kontroli i jest odrzucana.

W Chicago grupa Liv4Lali rozdaje paski testowe do wykrywania fentanylu, medetomidyny, ksylazyny i innych domieszek. Szeryf Dart uważa, że przeciwdziałanie kryzysowi nie może ograniczać się do kontroli podaży i wymaga zakrojonych na szeroką skalę programów leczenia uzależnień.

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