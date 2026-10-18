10月6日，突尼斯警方在首都以南的博尔吉塞德里亚市拦截了失业大学毕业生的游行，他们要求提供就业岗位并落实公共部门就业法。半岛电视台报道称，参与者获准单独继续行程，但不得以团体形式前行。

向首都进军

所谓的“尊严游行”于9月27日从该国中部的门泽尔布扎扬市出发。参与者计划前往突尼斯市，行程约300公里，随后抵达总统府所在地迦太基郊区。据组织者称，游行开始时有23人，途中另有其他毕业生加入——协调委员会估计参与者人数超过120人。

游行者因疲惫和受伤而停下来休整。他们要求当局制定落实2025年第18号法律的实际机制和时间表。该文件规定，长期失业的毕业生可被例外招募进入公共部门和公务员系统。该法律于2025年12月23日生效，并规定在最长三年内分阶段招聘。

青年失业率高

根据突尼斯国家统计研究所的数据，2026年第二季度该国总体失业率为14.9%。大学毕业生中的失业率达到26.6%，其中女性为35.6%，男性为14.2%。15岁至24岁青年群体的失业率为35.4%。

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2012年完成学业的毕业生谢林·加尼表示，她至今仍无法找到工作，只能依靠父母的帮助。她还对总统凯斯·赛义德的公共公司计划持怀疑态度，该计划旨在促进地方发展和就业。

10月17日，数千人因生活条件恶化、失业和自由受限而在突尼斯举行抗议。此次示威由突尼斯总工会、反对派团体和公民社会组织领导。统计研究所数据显示，该国经济在2025年增长2.7%，2026年上半年增长2.4%。与此同时，消息来源指出，经济增长不一定能创造足够多的可获得就业岗位。

夏季，多个地区遭遇极端高温，同时出现电力和供水中断，这也成为引发不满的额外因素。这些问题使小企业经营更加困难，并加重了家庭的经济压力。

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