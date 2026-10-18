Полиция Туниса 6 октября остановила в городе Бордж-Седрия к югу от столицы марш безработных выпускников университетов, требовавших рабочих мест и исполнения закона о трудоустройстве в государственном секторе. Как сообщает Al Jazeera, участникам разрешили продолжить путь поодиночке, но не группой.

Марш к столице

Так называемый Марш достоинства стартовал 27 сентября из города Менцель-Бузаян в центральной части страны. Участники планировали преодолеть около 300 километров до Туниса, а затем добраться до пригорода Карфаген, где расположен президентский дворец. По данным организаторов, в начале марша было 23 человека, а по пути к ним присоединились другие выпускники — координационный комитет оценивал число участников более чем в 120 человек.

Участники марша делали остановки из-за истощения и травм. Они требуют от властей определить практический механизм и график реализации Закона №18 от 2025 года. Документ предусматривает исключительный набор в государственный сектор и гражданскую службу выпускников, которые длительное время не имеют работы. Закон вступил в силу 23 декабря 2025 года и предусматривает поэтапный набор в течение максимум трех лет.

Высокая безработица среди молодежи

По данным Национального института статистики Туниса, во втором квартале 2026 года общий уровень безработицы в стране составлял 14,9%. Среди выпускников университетов он достиг 26,6%, в частности 35,6% среди женщин и 14,2% среди мужчин. Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет безработица составляла 35,4%.

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Выпускница Шерин Ганми, завершившая обучение в 2012 году, рассказала, что до сих пор не может найти работу и зависит от помощи родителей. Она также скептически оценивает программу общественных компаний президента Каиса Саида, которая должна способствовать местному развитию и занятости.

17 октября тысячи людей вышли на протест в Тунисе из-за ухудшения условий жизни, безработицы и ограничений свобод. Демонстрацию возглавили Всеобщий тунисский союз труда, оппозиционные группы и организации гражданского общества. По данным института статистики, экономика страны выросла на 2,7% в 2025 году, а в первой половине 2026 года — на 2,4%. В то же время, как отмечает источник, экономический рост не обязательно создает достаточное количество доступных рабочих мест.

Дополнительным фактором недовольства стали перебои с электро- и водоснабжением, которые летом совпали с экстремальной жарой в нескольких регионах страны. Такие проблемы осложнили работу малого бизнеса и усилили финансовое давление на домохозяйства.

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