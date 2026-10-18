Tunezyjska policja 6 października zatrzymała w mieście Borj Cedria, na południe od stolicy, marsz bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych, którzy domagali się miejsc pracy i wdrożenia ustawy o zatrudnieniu w sektorze publicznym. Jak podaje Al Jazeera, uczestnikom pozwolono kontynuować drogę indywidualnie, lecz nie jako grupa.

Marsz do stolicy

Tak zwany Marsz Godności rozpoczął się 27 września w mieście Menzel Bouzaiane w centralnej części kraju. Uczestnicy planowali pokonać około 300 kilometrów do Tunisu, a następnie dotrzeć do przedmieścia Kartaginy, gdzie znajduje się pałac prezydencki. Według organizatorów na początku marszu były 23 osoby, a po drodze dołączały do nich kolejne osoby z dyplomami — komitet koordynacyjny oceniał liczbę uczestników na ponad 120 osób.

Maszerujący robili przerwy z powodu wyczerpania i obrażeń. Domagają się, aby władze określiły praktyczny mechanizm i harmonogram realizacji ustawy nr 18 z 2025 roku. Dokument przewiduje wyjątkowy nabór do sektora publicznego i służby cywilnej absolwentów, którzy od dłuższego czasu pozostają bez pracy. Ustawa weszła w życie 23 grudnia 2025 roku i przewiduje etapowy nabór przez maksymalnie trzy lata.

Wysokie bezrobocie wśród młodzieży

Według Tunezyjskiego Narodowego Instytutu Statystyki ogólna stopa bezrobocia w kraju w drugim kwartale 2026 roku wynosiła 14,9%. Wśród absolwentów uczelni wyższych sięgnęła 26,6%, w tym 35,6% wśród kobiet i 14,2% wśród mężczyzn. Wśród osób młodych w wieku od 15 do 24 lat bezrobocie wynosiło 35,4%.

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Absolwentka Cherine Ghanmi, która ukończyła studia w 2012 roku, powiedziała, że nadal nie może znaleźć pracy i jest zależna od pomocy rodziców. Sceptycznie ocenia także program spółek publicznych prezydenta Kaïsa Saïeda, który ma wspierać lokalny rozwój i zatrudnienie.

17 października tysiące ludzi wyszły na protest w Tunezji z powodu pogarszających się warunków życia, bezrobocia i ograniczeń wolności. Demonstracji przewodzili Powszechny Tunezyjski Związek Pracy, grupy opozycyjne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Według instytutu statystyki gospodarka kraju wzrosła o 2,7% w 2025 roku, a w pierwszej połowie 2026 roku — o 2,4%. Jednocześnie, jak zaznacza źródło, wzrost gospodarczy niekoniecznie tworzy wystarczającą liczbę dostępnych miejsc pracy.

Dodatkowym czynnikiem niezadowolenia były przerwy w dostawach prądu i wody, które latem zbiegły się z ekstremalnymi upałami w kilku regionach kraju. Problemy te utrudniły działalność małych przedsiębiorstw i zwiększyły presję finansową na gospodarstwa domowe.

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