Поліція Тунісу зупинила марш безробітних випускників до столиці — Al Jazeera

Поліція Тунісу 6 жовтня зупинила в місті Бордж-Седрія на південь від столиці марш безробітних випускників університетів, які вимагали робочих місць і виконання закону про працевлаштування в державному секторі. Як повідомляє Al Jazeera, учасникам дозволили продовжити шлях поодинці, однак не групою.

Марш до столиці

Так званий Марш гідності стартував 27 вересня з міста Менцель-Бузаян у центральній частині країни. Учасники планували подолати близько 300 кілометрів до Туніса, а згодом дістатися передмістя Карфаген, де розташований президентський палац. За даними організаторів, на початку маршу було 23 людини, а дорогою до них приєдналися інші випускники — координаційний комітет оцінював кількість учасників у понад 120 осіб.

Маршери робили зупинки через виснаження та травми. Вони вимагають від влади визначити практичний механізм і графік реалізації Закону №18 від 2025 року. Документ передбачає винятковий набір до державного сектору та цивільної служби випускників, які тривалий час не мають роботи. Закон набув чинності 23 грудня 2025 року і передбачає поетапний набір упродовж максимум трьох років.

Високе безробіття серед молоді

За даними Національного інституту статистики Тунісу, у другому кварталі 2026 року загальний рівень безробіття в країні становив 14,9%. Серед випускників університетів він сягнув 26,6%, зокрема 35,6% серед жінок і 14,2% серед чоловіків. Серед молоді віком від 15 до 24 років безробіття становило 35,4%.

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Випускниця Шерін Ганмі, яка завершила навчання у 2012 році, розповіла, що досі не може знайти роботу та залежить від допомоги батьків. Вона також скептично оцінює програму громадських компаній президента Кайса Саїда, яка має сприяти місцевому розвитку та зайнятості.

17 жовтня тисячі людей вийшли на протест у Тунісі через погіршення умов життя, безробіття та обмеження свобод. Демонстрацію очолили Загальний союз праці Тунісу, опозиційні групи та громадські організації. За даними інституту статистики, економіка країни зросла на 2,7% у 2025 році, а в першій половині 2026 року — на 2,4%. Водночас, як зазначає джерело, економічне зростання не обов’язково створює достатньо доступних робочих місць.

Додатковим чинником невдоволення стали перебої з електро- та водопостачанням, які влітку збіглися з екстремальною спекою в кількох регіонах країни. Такі проблеми ускладнили роботу малого бізнесу та посилили фінансовий тиск на домогосподарства.

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