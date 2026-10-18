В городе Гвалиор в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш грузовик въехал в людей возле храма Шитла Мата. По меньшей мере 12 человек погибли, еще десятки получили ранения, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на полицию.

Грузовик потерял управление

По словам высокопоставленного сотрудника полиции Дхармвира Сингха, грузовик, перевозивший неочищенный рис, потерял управление на крутой дороге. После этого он врезался во внешнюю стену и ворота храма Шитла Мата, возле которого находились верующие.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сингх сообщил, что после аварии в больницу доставили 39 человек. По его данным, 12 из госпитализированных умерли. Полиция также сообщила о десятках раненых.

Расследование продолжается

Местная гражданская чиновница Ручика Чаухан заявила, что расследование продолжается. Его цель — установить причины, по которым грузовик потерял управление на склоне и врезался в конструкции храма.

Читай нас в