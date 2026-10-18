Вантажівка в’їхала в людей біля храму в Індії, щонайменше 12 загиблих — Anadolu Agency

У місті Гваліор у центральному індійському штаті Мадг'я-Прадеш вантажівка в'їхала в людей біля храму Шітла Мата. Щонайменше 12 людей загинули, ще десятки зазнали поранень, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на поліцію.

Вантажівка втратила керування

За словами високопосадовця поліції Дхармвіра Сінгха, вантажівка, що перевозила рис-сирець, втратила керування на крутій дорозі. Після цього вона врізалася у зовнішню стіну та ворота храму Шітла Мата, поблизу якого перебували віряни.

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Сінгх повідомив, що до лікарні після аварії доправили 39 людей. За його даними, 12 із госпіталізованих померли. Поліція також повідомила про десятки поранених.

Триває розслідування

Місцева цивільна посадовиця Ручіка Чаухан заявила, що триває розслідування. Його метою є встановлення причин, через які вантажівка втратила керування на схилі та врізалася в конструкції храму.

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