W mieście Gwalior w środkowoindyjskim stanie Madhya Pradesh ciężarówka wjechała w ludzi w pobliżu świątyni Sheetla Mata. Co najmniej 12 osób zginęło, a dziesiątki zostały ranne — informuje Anadolu Agency, powołując się na policję.

Ciężarówka straciła panowanie

Według wysokiego rangą funkcjonariusza policji Dharmveera Singha ciężarówka przewożąca niełuskany ryż straciła panowanie na stromej drodze. Następnie uderzyła w zewnętrzny mur i bramy świątyni Sheetla Mata, w pobliżu której znajdowali się wierni.

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Singh poinformował, że po wypadku do szpitala trafiło 39 osób. Według jego danych 12 hospitalizowanych zmarło. Policja poinformowała również o dziesiątkach rannych.

Trwa śledztwo

Lokalna urzędniczka cywilna Ruchika Chauhan oświadczyła, że trwa śledztwo. Jego celem jest ustalenie przyczyn, dla których ciężarówka straciła panowanie na zboczu i uderzyła w konstrukcje świątyni.

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