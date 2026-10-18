Австрийская евродепутат от Партии зеленых Лена Шиллинг призвала Европейский союз обеспечить действенное исполнение будущего запрета приложений и сайтов, которые с помощью искусственного интеллекта цифровым способом раздевают женщин. Политик заявила, что узнала о распространении в интернете сексуализированных дипфейков с ее изображением.

Как сообщает The Guardian, на снимках с одной из первых пресс-конференций Шиллинг ее одежда была цифровым способом удалена. Евродепутат назвала увиденное отвратительным и отметила, что фотографии использовали, чтобы причинить ей вред и унизить ее.

Данные о дипфейках среди женщин-депутатов Европарламента

По данным берлинского аналитического центра Agora Digitale Transformation, сексуализированные дипфейки были нацелены на 50 депутатов Европейского парламента, 46 из которых — женщины. В отчете также говорится, что такой контент затронул одну из шести женщин-депутатов Европарламента.

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В предыдущем отчете ADT сообщалось о 138 женщинах-парламентариях из 22 стран ЕС, которых коснулась эта проблема. По выводам организации, женщины в 33 раза чаще мужчин становились объектами дипфейк-порнографии или были связаны с ней.

Призыв обеспечить исполнение запрета

Шиллинг назвала такие изображения формой цифрового насилия над женщинами, дополняющего сексистские оскорбления, преследование и насилие, с которыми сталкиваются женщины в политике. По ее словам, часть других пострадавших женщин-депутатов Европарламента боялась публично говорить об этом.

Шиллинг и немецкая евродепутат от Зеленых Терри Райнтке инициировали письмо в ЕС, которое подписали 119 евродепутатов. В нем чиновников призвали объединить запрет сервисов для цифрового раздевания женщин, который должен вступить в силу в ЕС 2 декабря, с механизмами его реального исполнения. Авторы письма подчеркнули, что запрет без контроля за его соблюдением не защитит пострадавших.

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