奥地利绿党欧洲议会议员莉娜·席林呼吁欧盟确保有效执行即将出台的禁令，该禁令针对利用人工智能以数字方式脱去女性衣物的应用程序和网站。这名政治人物表示，她得知网上正在传播带有其形象的性化深度伪造内容。

据《卫报》报道，在席林最初几场新闻发布会之一的照片中，她的衣服被以数字方式移除。这名欧洲议会议员称所见内容令人作呕，并表示这些照片被用来伤害和羞辱她。

关于女性欧洲议会议员遭遇深度伪造的数据

根据柏林智库Agora Digitale Transformation的数据，50名欧洲议会议员成为性化深度伪造内容的目标，其中46人为女性。报告还称，每六名女性欧洲议会议员中就有一人受到此类内容影响。

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ADT此前的一份报告称，来自22个欧盟国家的138名女性议员受到这一问题影响。该组织的结论显示，女性成为深度伪造色情内容目标或与其相关联的可能性是男性的33倍。

呼吁确保禁令得到执行

席林称，这类图像是针对女性的一种数字暴力形式，与从政女性遭遇的性别歧视侮辱、骚扰和暴力相叠加。她表示，其他一些受影响的女性欧洲议会议员害怕公开谈论此事。

席林与德国绿党欧洲议会议员特里·赖因特克发起了一封致欧盟的信函，获得119名欧洲议会议员签署。信中呼吁官员将针对以数字方式脱去女性衣物服务的禁令——该禁令将于12月2日在欧盟生效——与实际执行机制结合起来。信函作者强调，没有对遵守情况进行监督的禁令无法保护受影响者。

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