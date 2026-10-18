W zachodniej części Singapuru jakość powietrza pozostawała rano 18 października na bardzo niezdrowym poziomie z powodu smogu. O godz. 07:00 24-godzinny wskaźnik standardów zanieczyszczeń powietrza PSI wynosił 228, podczas gdy w czterech pozostałych regionach kraju odczyty mieściły się w przedziale od 129 do 185 — w kategorii niezdrowego powietrza.

Godzinowe stężenia pyłu drobnego PM2.5 w całym kraju wynosiły od 78 do 125. Singapurska Narodowa Agencja Środowiska prognozowała, że w niedzielę 24-godzinny PSI pozostanie w przedziale od niezdrowego do bardzo niezdrowego, informuje Channel NewsAsia.

Dym z pożarów

Według agencji w sobotę dym z pożarów w Kalimantanie był przenoszony w kierunku Singapuru przez południowo-wschodni wiatr. Mgłę dymną obserwowano również nad Sumatrą. W niedzielę wiatr miał zmienić kierunek na południowo-południowo-wschodni lub południowy, co mogło osłabić napływ dymu z Kalimantanu, choć dym z Sumatry nadal mógł docierać do Singapuru.

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Na poniedziałek i wtorek prognozowano więcej opadów w Singapurze i części Kalimantanu, a także stopniowe osłabienie wiatru. Agencja wcześniej ostrzegała przed ryzykiem silnego transgranicznego smogu, ponieważ w części południowego regionu ASEAN spodziewano się utrzymania suchych warunków.

Odwołanie wydarzeń i zalecenia

Z powodu zmiennych warunków organizatorzy odwołali lub przełożyli kilka wydarzeń na świeżym powietrzu, w tym finał oraz mecz o trzecie miejsce Pucharu FA, zaplanowane na sobotę. Bieg Great Eastern Women's Run, który miał odbyć się 1 listopada, został odwołany, a coroczne wydarzenie The Purple Parade przełożono na pierwszą połowę 2027 roku.

Ministerstwo Zdrowia Singapuru radzi, aby przy podejmowaniu decyzji o potrzebie noszenia maski na zewnątrz kierować się godzinnymi odczytami PM2.5. Osobom starszym, kobietom w ciąży oraz osobom z przewlekłymi chorobami serca lub płuc zalecono unikanie aktywności na zewnątrz przy odczytach PM2.5 od 151 do 250. Jeśli muszą przebywać na zewnątrz, zaleca się im używanie dobrze dopasowanej maski N95 lub jej odpowiednika.

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