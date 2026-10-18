На заході Сінгапуру індекс PSI сягнув 228 через смог — Channel NewsAsia

У західній частині Сінгапуру вранці 18 жовтня якість повітря залишалася на дуже нездоровому рівні через смог. Станом на 07:00 24-годинний індекс стандартів забруднювачів повітря PSI становив 228, тоді як у чотирьох інших регіонах країни показники перебували в межах від 129 до 185 — у категорії нездорового повітря.

Погодинні значення концентрації дрібнодисперсного пилу PM2.5 по країні становили від 78 до 125. Національне агентство з довкілля Сінгапуру прогнозувало, що протягом неділі 24-годинний PSI залишатиметься в діапазоні від нездорового до дуже нездорового, повідомляє Channel NewsAsia.

Дим від пожеж

За даними агентства, у суботу дим від пожеж у Калімантані переносився в напрямку Сінгапуру через південно-східний вітер. Також димовий серпанок спостерігали над Суматрою. У неділю вітер мав змінитися на південно-південно-східний або південний, що могло послабити перенесення диму з Калімантану, хоча дим із Суматри все ще міг досягати Сінгапуру.

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На понеділок і вівторок прогнозували більше опадів у Сінгапурі та частині Калімантану, а також поступове послаблення вітру. Агентство раніше попереджало про ризик сильного транскордонного смогу, оскільки в частині південного регіону АСЕАН очікувалося збереження сухих умов.

Скасування заходів і рекомендації

Через мінливі умови організатори скасували або перенесли кілька заходів просто неба, зокрема фінал і матч за третє місце футбольного Кубка FA, заплановані на суботу. Забіг Great Eastern Women's Run, який мав відбутися 1 листопада, скасували, а щорічний захід The Purple Parade перенесли на першу половину 2027 року.

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру радить людям орієнтуватися на погодинні показники PM2.5, коли вони вирішують, чи потрібна маска для перебування надворі. Літнім людям, вагітним та особам із хронічними захворюваннями серця або легень рекомендували уникати активностей просто неба за показників PM2.5 від 151 до 250. За потреби перебування надворі їм радять використовувати щільно припасовану маску N95 або її аналог.

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