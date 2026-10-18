10月18日上午，由于烟霾，新加坡西部的空气质量仍处于非常不健康水平。截至07:00，24小时污染物标准指数（PSI）为228，而该国其他四个地区的读数介于129至185之间，属于空气质量不健康类别。

全国每小时PM2.5细颗粒物浓度为78至125。新加坡国家环境局预测，整个周日的24小时PSI将维持在不健康至非常不健康的范围内，Channel NewsAsia报道。

火灾烟雾

该机构表示，周六，受东南风影响，来自加里曼丹火灾的烟雾被带往新加坡方向。苏门答腊上空也观察到烟霾。周日，风向预计将转为南偏东南风或南风，这可能减弱来自加里曼丹的烟雾输送，但来自苏门答腊的烟雾仍可能抵达新加坡。

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预计周一和周二，新加坡和加里曼丹部分地区将有更多降雨，风力也将逐渐减弱。该机构此前曾警告，存在严重跨境烟霾的风险，因为预计东盟南部地区的部分区域将持续干燥。

活动取消和建议

由于情况变化，组织方取消或推迟了多项户外活动，包括原定于周六举行的足总杯决赛和季军争夺赛。原定于11月1日举行的Great Eastern Women's Run被取消，而一年一度的The Purple Parade活动被推迟至2027年上半年。

新加坡卫生部建议人们在决定是否需要在户外佩戴口罩时参考每小时PM2.5读数。建议老年人、孕妇以及患有慢性心脏或肺部疾病的人士，在PM2.5读数介于151至250时避免户外活动。如必须在户外停留，建议他们使用贴合紧密的N95口罩或同等产品。

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