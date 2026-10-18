В западной части Сингапура утром 18 октября качество воздуха оставалось на очень нездоровом уровне из-за смога. По состоянию на 07:00 24-часовой индекс стандартов загрязнителей воздуха PSI составлял 228, тогда как в четырех других регионах страны показатели находились в пределах от 129 до 185 — в категории нездорового воздуха.

Почасовые значения концентрации мелкодисперсной пыли PM2.5 по стране составляли от 78 до 125. Национальное агентство по окружающей среде Сингапура прогнозировало, что в течение воскресенья 24-часовой PSI будет оставаться в диапазоне от нездорового до очень нездорового, сообщает Channel NewsAsia.

Дым от пожаров

По данным агентства, в субботу дым от пожаров в Калимантане переносился в направлении Сингапура юго-восточным ветром. Дымчатая мгла также наблюдалась над Суматрой. В воскресенье ветер должен был смениться на южно-юго-восточный или южный, что могло ослабить перенос дыма из Калимантана, хотя дым с Суматры все еще мог достигать Сингапура.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На понедельник и вторник прогнозировали больше осадков в Сингапуре и части Калимантана, а также постепенное ослабление ветра. Агентство ранее предупреждало о риске сильного трансграничного смога, поскольку в части южного региона АСЕАН ожидалось сохранение сухих условий.

Отмена мероприятий и рекомендации

Из-за меняющихся условий организаторы отменили или перенесли несколько мероприятий на открытом воздухе, в том числе финал и матч за третье место футбольного Кубка FA, запланированные на субботу. Забег Great Eastern Women's Run, который должен был состояться 1 ноября, отменили, а ежегодное мероприятие The Purple Parade перенесли на первую половину 2027 года.

Министерство здравоохранения Сингапура советует людям ориентироваться на почасовые показатели PM2.5, когда они решают, нужна ли им маска для пребывания на улице. Пожилым людям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями сердца или легких рекомендовали избегать активности на открытом воздухе при показателях PM2.5 от 151 до 250. При необходимости находиться на улице им советуют использовать плотно прилегающую маску N95 или ее аналог.

Читай нас в