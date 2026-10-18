В аэропорту Лейпцига повредили ограждение возле российских самолетов

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле расследуют повреждение защитного ограждения возле стоянки российских грузовых самолетов. Повреждение обнаружили вечером 17 октября, около 23:00. По предварительной версии правоохранителей, ограждение могло быть прорвано автомобилем. По словам правоохранителей, первые результаты расследования указывают на то, что транспортное средство могло протаранить ограждение. «Проведенное на данный момент расследование показало, что ограждение с высокой вероятностью прорвало транспортное средство», — отметили в полиции.

После обнаружения повреждений на место прибыли сотрудники федеральной и земельной полиции Германии. Они осмотрели территорию аэропорта, чтобы выяснить, проник ли кто-либо на объект и остались ли там подозрительные предметы. Однако в ходе первичной проверки правоохранители не обнаружили ни посторонних лиц, ни опасных или подозрительных предметов.

Расследование на этом не закончилось. В течение воскресенья, 18 октября, полиция планировала провести дополнительные поисковые мероприятия с привлечением новых подразделений. Правоохранители продолжают выяснять, что именно произошло и кто может быть причастен к повреждению ограждения.

Поврежденное ограждение расположено рядом с российскими «Русланами»

По данным немецких СМИ, поврежденный участок ограждения расположен вблизи места стоянки российских грузовых самолетов Ан-124 «Руслан». Эти самолеты находятся в аэропорту с 2022 года из-за санкций, введенных против России.

Ан-124 «Руслан» — тяжёлый транспортный самолёт, предназначенный для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов. Однако пока нет подтверждений, что инцидент с повреждением ограждения был направлен именно против российских самолетов или связан с санкциями. Полиция пока не установила возможные мотивы происшествия. Правоохранители рассматривают различные версии и продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Из-за инцидента закрыли одну из взлетных полос

После обнаружения повреждений в аэропорту временно закрыли северную взлетно-посадочную полосу. Южная полоса при этом осталась открытой и продолжила работу. Пока неизвестно, связано ли ограничение работы полосы непосредственно с розыскными мероприятиями полиции и как долго оно продлится. Дальнейшие решения будут зависеть от хода проверки и мер безопасности.

Полиция продолжает расследование. Причины повреждения ограждения, возможные мотивы и лица, причастные к инциденту, пока остаются неизвестными. Об этом сообщила полиция Лейпцига.