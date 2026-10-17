美国犹太民主委员会（JDCA）在美国发起了一项社交媒体广告活动，矛头指向青年共和党人组织 Young Republicans 的代表。《耶路撒冷邮报》报道称，Meta 平台上的视频涉及 Telegram 聊天群中的消息，其中包括对阿道夫·希特勒的赞许性提及和反犹主义套路。

广告提到，一个群聊中有数千条消息，参与者尤其讨论了对政治对手使用毒气室。视频还展示了“我爱希特勒”等消息，Politico 在去年一项针对来自不同州的青年共和党团体领导人通信的调查中公布了这些消息。

面向年轻选民的活动

该活动包含美国副总统J.D. 万斯演讲的片段。对于这些消息，他表示，不会因为孩子们在群聊中做了蠢事就“取消孩子们”。在另一段视频中，一名 PBS 主持人警告称，这类言论可能反映共和党未来领导人的言辞。

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JDCA 首席执行官海莉·索伊弗表示，这些广告旨在提醒年轻犹太选民，在她看来，共和党在中期选举前存在危险的极端主义。该组织的一名代表称，此次活动成本约为30万美元。活动面向俄亥俄州、密歇根州、得克萨斯州、佐治亚州、北卡罗来纳州和爱荷华州的犹太选民，以及 Cook Political Report 列为竞争激烈的联邦众议院选区的选民。

对聊天记录曝光的反应

Politico 的调查发表后，堪萨斯州青年共和党人俱乐部和纽约州青年共和党人组织停止了活动。与此同时，纽约市的 New York Young Republicans Club 继续运作，并于12月举办了一场晚宴，邀请了白人民族主义者和传播反犹阴谋论的人士。

调查中出现“我爱希特勒”这条消息的一名青年共和党人否认反犹主义，并将自己的言论解释为“黑暗的幽默感”。万斯也称此类消息是“尖锐、冒犯性的玩笑”。Young Republicans 的代表未回应记者的置评请求。

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