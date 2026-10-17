阿拉伯联合酋长国同意重新介入也门冲突，恢复向该国南部部分与伊朗有关联的胡塞武装作战的政府军支付款项。作为交换，沙特阿拉伯同意为这些部队提供空中掩护，《卫报》报道，并援引也门消息人士的话称。

南部武装，尤其是“巨人旅”，此前曾接受阿联酋的训练和资助。它们被认为是分散的反胡塞联盟中最有效的力量之一。今年1月，阿联酋停止了在也门的行动，并停止资助这些部队。

胡塞武装攻势与盟友间的分歧

这项新协议是阿联酋与沙特阿拉伯可能关系缓和的首个明显信号。两国此前在也门未来问题上存在深刻分歧。胡塞武装在全国的推进加剧了波斯湾国家的担忧。

沙特阿拉伯每天都遭受无人机和导弹袭击。据该报报道，胡塞武装的打击扰乱了机场和该王国部分能源基础设施的运作。

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驻扎在亚丁、获联合国承认的也门政府上周宣布发动反攻，以将胡塞武装赶出首都萨那。然而，进攻行动迄今仅在马里卜附近的马季扎尔地区和曼德海峡地区取得有限成功。

对亚丁的袭击

周五，一架客机正准备起飞时，胡塞武装向亚丁机场发射了两枚导弹。也门信息部长穆阿迈尔·伊里亚尼表示，导弹落在距离也门航空公司一架飞机约500米处，以及距离跑道中部约100米处。未有人员伤亡报告。

此次袭击发生在胡塞武装袭击亚丁总统府的次日，后者造成至少5人死亡、16人受伤。联合国数据显示，自8月以来，战争已导致超过20万人流离失所，而这一时期的确切死亡人数尚不清楚。

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