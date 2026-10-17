Объединенные Арабские Эмираты согласились вновь присоединиться к конфликту в Йемене, возобновив выплаты части правительственных сил, воюющих против связанных с Ираном хуситов на юге страны. Взамен Саудовская Аравия согласилась обеспечить этим силам воздушное прикрытие, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Йемене.

Южные формирования, прежде всего «Гигантские бригады», ранее проходили подготовку и получали финансирование от ОАЭ. Их считают одними из наиболее эффективных сил в разрозненной антихуситской коалиции. В январе Эмираты прекратили операции в Йемене и остановили финансирование этих подразделений.

Наступление хуситов и разногласия союзников

Новое соглашение стало первым ощутимым сигналом возможного сближения ОАЭ и Саудовской Аравии, у которых были глубокие разногласия относительно будущего Йемена. Продвижение хуситов по стране усилило обеспокоенность государств Персидского залива.

Саудовская Аравия ежедневно подвергается атакам беспилотников и ракет. По данным издания, удары хуситов нарушают работу аэропортов и части энергетической инфраструктуры королевства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Признанное ООН правительство Йемена, базирующееся в Адене, на прошлой неделе объявило контрнаступление, чтобы вытеснить хуситов из столицы Саны. Однако наступательные действия пока имели ограниченный успех в районах Маджзара вблизи Мариба и Баб-эль-Мандебского пролива.

Удары по Адену

В пятницу хуситы выпустили две ракеты по аэропорту Адена, когда пассажирский самолет готовился к вылету. По словам министра информации Йемена Муаммара аль-Ирьяни, ракеты упали примерно в 500 метрах от самолета Yemenia Airways и примерно в 100 метрах от середины взлетно-посадочной полосы. О пострадавших не сообщалось.

Атака произошла на следующий день после удара хуситов по президентскому дворцу в Адене, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и 16 получили ранения. По данным ООН, с августа из-за войны были перемещены более 200 тысяч человек, тогда как точное число погибших за этот период неизвестно.

Читай нас в