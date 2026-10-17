ОАЕ погодилися відновити виплати силам у Ємені — The Guardian

Об’єднані Арабські Емірати погодилися знову долучитися до конфлікту в Ємені, відновивши виплати частині урядових сил, які воюють проти пов’язаних з Іраном хуситів на півдні країни. Натомість Саудівська Аравія погодилася забезпечити цим силам авіаприкриття, повідомляє The Guardian з посиланням на джерела в Ємені.

Південні формування, передусім «Гігантські бригади», раніше проходили підготовку та отримували фінансування від ОАЕ. Їх вважають одними з найефективніших сил у розрізненій антихуситській коаліції. У січні Емірати припинили операції в Ємені та зупинили фінансування цих підрозділів.

Наступ хуситів і розбіжності союзників

Нова домовленість стала першим відчутним сигналом можливого зближення ОАЕ та Саудівської Аравії, які мали глибокі розбіжності щодо майбутнього Ємену. Просування хуситів країною посилило занепокоєння держав Перської затоки.

Саудівська Аравія зазнає щоденних атак безпілотниками та ракетами. Удари хуситів, за даними видання, порушують роботу аеропортів і частини енергетичної інфраструктури королівства.

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Визнаний ООН уряд Ємену, що базується в Адені, минулого тижня оголосив контрнаступ, щоб витіснити хуситів зі столиці Сани. Однак наступальні дії поки мали обмежений успіх у районах Маджзару поблизу Маріба та Баб-ель-Мандебської протоки.

Удари по Адену

У п’ятницю хусити випустили дві ракети по аеропорту Адена, коли пасажирський літак готувався до вильоту. За словами міністра інформації Ємену Муаммара аль-Ір’яні, ракети впали приблизно за 500 метрів від літака Yemenia Airways і приблизно за 100 метрів від середини злітної смуги. Про постраждалих не повідомляли.

Атака сталася наступного дня після удару хуситів по президентському палацу в Адені, внаслідок якого щонайменше п’ятеро людей загинули та 16 зазнали поранень. За даними ООН, від серпня через війну були переміщені понад 200 тисяч людей, тоді як точна кількість загиблих за цей період невідома.

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