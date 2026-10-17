Zjednoczone Emiraty Arabskie zgodziły się ponownie włączyć do konfliktu w Jemenie, wznawiając wypłaty dla części sił rządowych walczących z powiązanymi z Iranem Huti na południu kraju. W zamian Arabia Saudyjska zgodziła się zapewnić tym siłom osłonę lotniczą, informuje The Guardian, powołując się na źródła w Jemenie.

Południowe formacje, przede wszystkim Brygady Gigantów, były wcześniej szkolone i finansowane przez ZEA. Są one uważane za jedne z najskuteczniejszych sił w rozproszonej koalicji antyhuti. W styczniu Emiraty zakończyły operacje w Jemenie i wstrzymały finansowanie tych jednostek.

Ofensywa Huti i rozbieżności między sojusznikami

Nowe porozumienie było pierwszym wyraźnym sygnałem możliwego zbliżenia między ZEA a Arabią Saudyjską, które miały głębokie rozbieżności dotyczące przyszłości Jemenu. Postępy Huti w kraju zwiększyły obawy państw Zatoki Perskiej.

Arabia Saudyjska codziennie doświadcza ataków dronów i rakiet. Według gazety uderzenia Huti zakłócają pracę lotnisk i części infrastruktury energetycznej królestwa.

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Uznawany przez ONZ rząd Jemenu z siedzibą w Adenie w ubiegłym tygodniu ogłosił kontrofensywę, aby wyprzeć Huti ze stolicy, Sany. Działania ofensywne miały jednak dotąd ograniczone powodzenie w rejonie Madżzaru w pobliżu Maribu i cieśniny Bab al-Mandab.

Uderzenia na Aden

W piątek Huti wystrzelili dwie rakiety w kierunku lotniska w Adenie, gdy samolot pasażerski przygotowywał się do odlotu. Według ministra informacji Jemenu Muammara al-Irjaniego rakiety spadły około 500 metrów od samolotu Yemenia Airways i około 100 metrów od środka pasa startowego. Nie zgłoszono ofiar.

Atak nastąpił dzień po uderzeniu Huti na pałac prezydencki w Adenie, w wyniku którego zginęło co najmniej pięć osób, a 16 zostało rannych. Według ONZ od sierpnia z powodu wojny przesiedlono ponad 200 tysięcy osób, podczas gdy dokładna liczba zabitych w tym okresie pozostaje nieznana.

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