塞西称不会寻求在2030年后继续留任——《黎明报》

埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西表示，在现任总统任期于2030年结束后，他不打算继续留任。据《黎明报》报道，他于10月17日在开罗以东新行政首都的军事学院毕业典礼上作出上述表示。

关于任期结束的声明

71岁的塞西强调，埃及宪法不会被修改。他表示，到2030年的这段时期将是他担任总统任期的终结，前提是他还活着，并称此事已最终确定。

塞西自2014年以来一直领导埃及。在此之前，他曾任陆军将领和国防部长，并在参加总统选举前辞去国防部门负责人的职务。

宪法修正案与继任者

2014年通过的宪法是在一年前总统穆罕默德·穆尔西被军方罢免后制定的，最初将总统任期限制为两个四年任期。埃及在2019年公投中批准了修正案，将总统任期从四年延长至六年，并允许塞西再次参选。

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2023年，塞西再次当选，任期六年，将于2030年结束。批评人士和反对派代表曾推测，可能会出台新的宪法修正案，使他能够在该年后继续掌权。

总统还表示，到2030年，埃及将培养新一代领导人。他说，军事学院正在向数百名潜在官员、部长和总统候选人教授公共管理和领导力。

对总统任期的批评

执政12年来，塞西领导了一项聚焦大型项目的国家发展计划。批评人士认为，这些项目在很大程度上依靠借贷融资，并导致埃及债务负担加重和经济压力上升。

国际人权组织还批评其政府限制政治反对派、公民社会和言论自由的活动。埃及当局拒绝这些指控，称其政策对于维护稳定与安全是必要的。

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