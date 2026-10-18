在澳大利亚昆士兰州，8月被救护车送往26家最大公立医院的患者中，42%在从担架转交至急诊科前等待了超过30分钟。这种延误被称为“ramping”——即救护车人员在拥挤的急诊科外陪同患者等待。据ABC News Australia报道。

这一比例仅略低于2024年10月自由国家党政府当选前8月记录的43.9%。州政府设定目标，到2028年10月的选举前，将此类延误的比例降至30%以下。

Metro South地区指标最差

在属于Metro South地区的Logan、Redland和QEII医院，超过60%的救护车送达患者等待超过半小时才被转交至急诊科。8月，QEII医院的比例为64.8%，是全州最高。

急救人员告诉该媒体，他们有时会在医院外陪同一名患者度过整整10或12小时的班次。其中一人表示，在接受记者采访当天，他在Logan Hospital外陪同一名患者等待了5小时。他称，曾出现Code 1最高紧急级别患者等待急救人员两到三小时的情况，这类情况需要鸣笛响应。

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昆士兰救护服务部门表示，在过去一年中，该部门改善了对病情最严重患者呼叫的响应时间，同时承认工作人员对医疗系统负担加重的担忧。

调查男子死亡事件

有关一名51岁胸痛男子死亡情况的调查仍在进行中。该男子住在布里斯班Princess Alexandra医院数个街区之外。上个周末，在拨打Triple Zero紧急电话号码约两小时后，急救人员在他家中发现他已死亡。

昆士兰州卫生部长蒂姆·尼科尔斯表示，政府仍预计能够实现其ramping目标。他还将问题与约1400名公立医院患者正在等待养老护理机构床位或国家残障保险计划支持联系起来。他表示，即使腾出200张医院病床，也可能显著改善局面。

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