WSJ称伊朗革命卫队或向也门胡塞武装提供物资 — 半岛电视台

美国报纸《华尔街日报》报道称，伊朗伊斯兰革命卫队可能向也门胡塞武装提供援助，包括通过马汉航空飞机运送军事专家以及无人机和导弹部件。据半岛电视台报道，该报道还称，伊斯兰革命卫队军官据称曾在前线并协调胡塞武装的袭击。

这些报道是在胡塞武装对沙特阿拉伯发动一波袭击的背景下出现的。据该媒体报道，近几周已有数十架无人机和数十枚导弹射向该王国。半岛电视台报道称，在对利雅得哈立德国王国际机场的袭击中，13人死亡。胡塞武装还袭击了沙特能源设施和油轮。

有关外部援助的说法

沙特阿拉伯领导的联盟发言人图尔基·马利基少将表示，胡塞武装的武器库是在外部国家协助下发展的，但没有点名该国。他表示，该组织获得了先进技术，并成为首个使用弹道导弹、攻击型无人机、自杀式无人机以及装有爆炸物的高速艇的非国家武装组织。

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胡塞武装也被称为“安萨尔·阿拉”，自2014年以来一直与也门国际公认政府作战。他们强调自身独立于德黑兰，伊朗则否认支持该组织。与此同时，接受半岛电视台采访的分析人士将上述“地区援助”与伊斯兰革命卫队联系在一起。

对航运的风险

军事专家阿里·达哈卜表示，新报道显示，小型潜艇可能被用于走私导弹和无人机的精确技术。他还指出，连接亚丁湾和红海的曼德海峡具有战略重要性。

据半岛电视台报道，沙特阿拉伯和伊朗于2023年在北京达成了由中国斡旋的和解协议。与此同时，两国在也门问题上的分歧仍然存在。沙特对也门的干预始于2015年3月，但该国国际公认政府未能重新夺回对首都萨那的控制。

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