Американская газета The Wall Street Journal сообщила о возможной помощи Корпуса стражей исламской революции Ирана хуситам в Йемене, в частности о перевозке военных специалистов и компонентов для беспилотников и ракет самолетами Mahan Air. По данным Al Jazeera, в публикации также говорилось, что офицеры КСИР якобы находились на передовой и координировали атаки хуситов.

Эти сообщения появились на фоне волны ударов хуситов по Саудовской Аравии. По данным издания, в последние недели по королевству были запущены десятки беспилотников и ракет. Во время атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 13 человек, сообщила Al Jazeera. Хуситы также атаковали саудовские энергетические объекты и нефтяные танкеры.

Заявления о внешней помощи

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что арсенал хуситов развивается при содействии внешнего государства, однако не назвал его. По его словам, группировка получила передовые технологии и стала первым негосударственным вооруженным формированием, применившим баллистические ракеты, ударные беспилотники, дроны-камикадзе, а также скоростные лодки со взрывчаткой.

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Хуситы, также известные как «Ансар Аллах», воюют против международно признанного правительства Йемена с 2014 года. Они подчеркивают собственную независимость от Тегерана, а Иран отрицает поддержку группировки. В то же время аналитики, с которыми общалась Al Jazeera, связывают упомянутую «региональную помощь» именно с КСИР.

Риски для судоходства

Военный эксперт Али ад-Дахаб заявил, что новые сообщения указывают на возможное использование малых подводных лодок для контрабанды высокоточных технологий для ракет и беспилотников. Он также обратил внимание на стратегическое значение пролива Баб-эль-Мандеб, который соединяет Аденский залив с Красным морем.

По данным Al Jazeera, Саудовская Аравия и Иран заключили в Пекине в 2023 году соглашение о примирении при посредничестве Китая. В то же время разногласия между странами по поводу Йемена сохраняются. Саудовская интервенция в Йемене началась в марте 2015 года, однако международно признанное правительство страны не смогло вернуть контроль над столицей Саной.

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