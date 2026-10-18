В австралийском штате Квинсленд в августе 42% пациентов, доставленных скорой помощью в 26 крупнейших государственных больниц, ждали более 30 минут, прежде чем их передали с носилок в отделение неотложной помощи. Такая задержка известна как рампинг — когда бригада скорой остается с пациентом у переполненного приемного отделения. Об этом сообщает ABC News Australia.

Показатель лишь незначительно ниже 43,9%, зафиксированных в августе до избрания правительства Либеральной национальной партии в октябре 2024 года. Правительство штата поставило цель снизить долю таких задержек до менее чем 30% к выборам в октябре 2028 года.

Худшие показатели в Metro South

В больницах Logan, Redland и QEII, относящихся к региону Metro South, более 60% доставленных скорой пациентов ждали передачи в отделение неотложной помощи более получаса. Самый высокий показатель в штате в августе был у больницы QEII — 64,8%.

Парамедики рассказали изданию, что иногда проводят с одним пациентом у больницы всю 10- или 12-часовую смену. Один из них сообщил, что в день разговора с журналистами ждал с пациентом у Logan Hospital пять часов. По его словам, были случаи, когда пациенты категории Code 1, случаи высшей срочности, требующие реагирования с сиренами, ждали бригаду два или три часа.

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Служба скорой помощи Квинсленда заявила, что за последний год улучшила время реагирования на вызовы к наиболее тяжелым пациентам, одновременно признав обеспокоенность работников растущей нагрузкой на систему здравоохранения.

Расследование смерти мужчины

Продолжается расследование обстоятельств смерти 51-летнего мужчины с болью в груди, который жил в нескольких улицах от больницы Princess Alexandra в Брисбене. В прошлые выходные парамедики нашли его мертвым дома примерно через два часа после звонка на номер экстренной помощи Triple Zero.

Министр здравоохранения Квинсленда Тим Николлс заявил, что правительство по-прежнему рассчитывает достичь целевого показателя рампинга. Он также связал проблему с тем, что около 1400 пациентов государственных больниц ожидают места в учреждениях ухода за пожилыми людьми или поддержки по Национальной программе страхования инвалидности. По его словам, высвобождение даже 200 больничных коек могло бы существенно улучшить ситуацию.

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