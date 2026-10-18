В середине октября Управление инноваций Израиля и Министерство труда и социальных дел объявили о совместной инвестиции в размере 25 млн израильских шекелей в программы для женщин в технологическом секторе. Средства планируют направить на подготовку женщин-руководителей, трудоустройство в сфере технологий, возвращение к работе после длительного перерыва и сокращение гендерного разрыва в оплате труда, сообщает Jerusalem Post.

15 программ для женщин в технологиях

Бюджет, в который входит софинансирование частных организаций, распределят между 15 программами. Они должны устранить барьеры, с которыми сталкиваются женщины в израильской технологической отрасли.

Инициатива охватывает пять направлений: продвижение женщин на руководящие должности, привлечение высокообразованных женщин в области глубоких технологий, возвращение опытных специалисток в сектор, карьерное развитие после декретного отпуска и поддержку гендерного равенства внутри компаний.

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Разница в зарплатах

По данным Управления инноваций и Министерства труда и социальных дел, женщины в технологическом секторе в среднем зарабатывают около 23 тыс. шекелей в месяц, тогда как мужчины — примерно 33 тыс. Ведомства оценивают разрыв примерно в 10 200 шекелей в месяц: зарплаты мужчин приблизительно на 44% выше. Существенная разница также существует среди сотрудников исследований и разработок, корпоративного персонала и управленцев.

Генеральный директор Министерства труда и социальных дел Роби Шемеш заявил, что уровень занятости женщин и мужчин начинает снижаться уже после 50 лет, а возрастные стереотипы становятся существенным препятствием для работы на качественных должностях. По его словам, новые программы должны помочь женщинам использовать профессиональный опыт и навыки для возвращения на рынок труда и продвижения в наукоемких отраслях.

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