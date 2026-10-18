Ізраїль спрямує 25 млн шекелів на жінок у технологіях — Jerusalem Post

Ізраїльське управління інновацій та Міністерство праці і соціальних справ у середині жовтня оголосили про спільну інвестицію 25 млн ізраїльських шекелів у програми для жінок у технологічному секторі. Кошти планують спрямувати на навчання керівниць, працевлаштування у сфері технологій, повернення до роботи після тривалої перерви та скорочення гендерного розриву в оплаті праці, повідомляє Jerusalem Post.

15 програм для жінок у технологіях

Бюджет, до якого входить співфінансування приватних організацій, розподілять між 15 програмами. Вони мають усунути бар’єри, з якими стикаються жінки в ізраїльській технологічній галузі.

Ініціатива охоплює п’ять напрямів: просування жінок на керівні посади, залучення високоосвічених жінок до галузей глибоких технологій, повернення досвідчених фахівчинь у сектор, кар’єрний розвиток після декретної відпустки та підтримку гендерної рівності всередині компаній.

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Різниця в зарплатах

За даними Управління інновацій і Міністерства праці та соціальних справ, жінки в технологічному секторі в середньому заробляють близько 23 тисяч шекелів на місяць, тоді як чоловіки — приблизно 33 тисячі. Відомства оцінюють розрив орієнтовно у 10 200 шекелів на місяць: зарплати чоловіків приблизно на 44% вищі. Відчутна різниця також існує серед працівників досліджень і розробок, корпоративного персоналу та управлінців.

Генеральний директор Міністерства праці та соціальних справ Робі Шемеш заявив, що рівень зайнятості жінок і чоловіків починає знижуватися вже після 50 років, а вікові стереотипи стають суттєвою перешкодою для роботи на якісних посадах. За його словами, нові програми мають допомогти жінкам використати професійний досвід і навички для повернення на ринок праці та просування в наукоємних галузях.

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