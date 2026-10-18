W połowie października Izraelski Urząd Innowacji oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych ogłosiły wspólną inwestycję w wysokości 25 mln izraelskich szekli w programy dla kobiet w sektorze technologicznym. Środki mają zostać przeznaczone na szkolenie kobiet na stanowiska kierownicze, zatrudnienie w branży technologicznej, powrót do pracy po dłuższej przerwie oraz zmniejszenie luki płacowej między płciami, informuje Jerusalem Post.

15 programów dla kobiet w technologiach

Budżet, który obejmuje współfinansowanie ze strony prywatnych organizacji, zostanie rozdzielony między 15 programów. Mają one usuwać bariery, z którymi mierzą się kobiety w izraelskiej branży technologicznej.

Inicjatywa obejmuje pięć kierunków: awansowanie kobiet na stanowiska kierownicze, przyciąganie wysoko wykształconych kobiet do dziedzin głębokich technologii, powrót do sektora doświadczonych specjalistek, rozwój kariery po urlopie macierzyńskim oraz wsparcie równości płci wewnątrz firm.

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Różnica w wynagrodzeniach

Według danych Urzędu Innowacji i Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych kobiety w sektorze technologicznym zarabiają średnio około 23 tys. szekli miesięcznie, podczas gdy mężczyźni — około 33 tys. Resorty szacują różnicę na około 10 200 szekli miesięcznie: wynagrodzenia mężczyzn są około 44% wyższe. Znacząca różnica występuje również wśród pracowników badań i rozwoju, personelu korporacyjnego oraz menedżerów.

Dyrektor generalny Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Robi Shemesh oświadczył, że wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn zaczynają spadać już po 50. roku życia, a stereotypy związane z wiekiem stają się istotną przeszkodą w pracy na wysokiej jakości stanowiskach. Jak zaznaczył, nowe programy mają pomóc kobietom wykorzystać doświadczenie zawodowe i umiejętności do powrotu na rynek pracy oraz rozwoju w branżach wiedzochłonnych.

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