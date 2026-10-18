10月中旬，以色列创新局和劳动与社会事务部宣布，将共同投资2500万以色列谢克尔，用于面向科技行业女性的项目。据《耶路撒冷邮报》报道，资金计划用于培训女性管理者、促进科技领域就业、帮助女性在长期中断后重返工作岗位，以及缩小性别薪酬差距。

面向科技行业女性的15个项目

这项预算包括来自私营组织的共同融资，将分配给15个项目。这些项目旨在消除女性在以色列科技行业面临的障碍。

该倡议涵盖五个方向：推动女性晋升领导岗位，吸引高学历女性进入深度科技领域，让有经验的女性专业人士重返该行业，产假后的职业发展，以及支持公司内部的性别平等。

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薪酬差距

根据创新局和劳动与社会事务部的数据，科技行业女性的平均月薪约为2.3万谢克尔，而男性约为3.3万谢克尔。相关部门估计，差距约为每月1.02万谢克尔：男性薪资约高出44%。研发人员、企业员工和管理人员之间也存在明显差距。

劳动与社会事务部总干事罗比·谢梅什表示，女性和男性的就业率在50岁后就开始下降，而年龄刻板印象成为获得高质量岗位的重要障碍。他表示，新项目应帮助女性利用职业经验和技能重返劳动力市场，并在知识密集型行业获得发展。

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