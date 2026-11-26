克拉斯诺达尔列宁区法院支持了俄罗斯联邦总检察长办公室关于没收克拉斯诺达尔边疆区前第一副州长伊戈尔·加尔斯及其亲属和受托人财产的诉讼请求。 将归国家所有的资产价值超过9.7亿卢布。

该法院判决应立即执行。

总计将有63处动产和不动产移交国家。其中包括位于莫斯科、克拉斯诺达尔、格连吉克、卡尼夫斯卡亚村和顿河畔罗斯托夫的公寓和土地，以及五辆汽车。

据俄罗斯联邦总检察署称，这些资产购于2007年至2025年期间。 在此期间，加利斯的官方收入为4160万卢布，其直系亲属的总收入略高于1140万卢布。

监管部门指出，该官员违反法律规定，将公职与经商活动混为一谈。 为此，他拉拢了商人阿纳托利·斯皮林，将卡尼夫斯卡亚村的物资技术基地及一栋多户住宅楼的建设项目名义上交由斯皮林负责。 与此同时，据检察机关称，实际上该公司由加拉斯本人掌控，他不仅影响公司决策，还负责分配利润。

除没收财产外，总检察长办公室还要求从被告处追缴此前出售资产所得的近8600万卢布。 涉及的资产包括克拉斯诺达尔的一套公寓、卡巴尔丁卡的一块土地和一栋房屋，以及一块土地和两处非住宅用房的股份。

该案共涉及13人，其中包括这名50岁官员的子女、父母、前妻和现任妻子。

伊戈尔·加拉斯自2007年起在克拉斯诺达尔边疆区行政机构担任过多个职务。 2015年，他出任维尼亚明·康德拉季耶夫的副州长。其职责范围包括预算与经济政策、财务监管、合同制度及投资。

在过去的一年半时间里，康德拉季耶夫的一系列现任和前任副手因腐败案件被拘留。 其中，因贪污和滥用职权被判处实际监禁刑期的有：亚历山大·弗拉索夫——14年劳改，亚历山大·涅斯特伦科——9年。安娜·明科娃被判处5.5年缓刑。

2026年4月，该地区另一名前副州长安德烈·科罗布卡及其关联人员的财产也被移交给了国家。 这些资产价值约100亿卢布。科罗布卡本人正在等待一起大规模诈骗案的判决。

此外，曾任康德拉季耶夫副手的索契前市长阿列克谢·科帕伊戈罗德斯基，因贪污和受贿案被判处15年有期徒刑。 2026年1月，其价值16亿卢布的资产被没收，其中包括50处房产、15块土地、10辆汽车以及数千万卢布的现金。

此前，在侵略国俄罗斯，莫斯科一家法院逮捕了摩尔曼斯克州州长安德烈·奇比斯。他被指控犯有诈骗、贪污、洗钱和受贿罪。

11月25日，侵略国俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京解除了摩尔曼斯克州州长安德烈·奇比斯的职务。相关法令已发布在俄罗斯官方法律信息门户网站上。

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