尽管面临严格的法律限制，伊朗女性仍继续从事传统手工艺，例如制作手工地毯、参加创意课程，并寻找放松身心的方式。

“妇女们自古以来就从事传统手工艺，如今全国各地仍有许多妇女在延续这一传统，”这位伊朗女性说道。

“伊朗以手工地毯而闻名。妇女们自古以来就从事传统手工艺，如今全国各地仍有许多妇女在延续这一传统。 遗憾的是，女匠人们仅能获得微薄的报酬，而众多中间商和商人却利用她们的劳动牟利，将绝大部分利润据为己有，”这位伊朗女性指出。

法蒂玛本人正在参加绘画课程。她指出，在大城市里，女性有机会从事艺术创作，但由于费用高昂，并非所有人都能参与此类活动。

法蒂玛还证实，德黑兰确实存在地下夜生活。据她介绍，这包括准入受限的私人夜总会、派对，甚至还有赌场。

“是的，地下夜生活确实存在——从赌场到仅限特定人群加入的会员制夜总会。我只是从熟人那里听说过这些地方，但自己从未去过。 伊朗也会举办盛大的派对和婚礼，尽管这些活动因人们的经济能力和社会地位而有所不同。 不过从法律上讲，所有这些聚会都是非法的，因为根据该国法律，男女被禁止在同一场所共舞，”法蒂玛强调道。

法蒂玛还提到，伊朗的女性分为两类。大多数女性与政权没有关联，也不支持政权，而支持政府的一方则占相当小的比例。

“头巾是另一个敏感话题。 在革命以来的47年间，许多伊朗女性一直在为选择权而奋斗：究竟要不要戴头巾。最近，当局在这方面的压力有所缓解，但恐惧和限制并未消失。 总体而言，女性的社会和法律权利至今仍受到极大限制。在大城市，她们通常被允许接受教育和工作，但出国仍需征得丈夫的同意。 此外还存在许多其他限制。例如，如果女性想要离婚，丈夫往往可以夺走子女的监护权，并剥夺她的许多合法权利，”法蒂玛补充道。

顺便提一下，法特梅还向那些因俄罗斯袭击（特别是使用伊朗产无人机）而被迫带着孩子躲在防空洞里的乌克兰母亲们表达了声援。 她强调，任何对别国领土的入侵都是邪恶之举，绝无任何借口可言。

现居德黑兰的法特梅在接受《格拉夫科姆》采访时谈到了这一点。

在伊朗，六名女性因参与抗议活动被判处死刑——BBC新闻。

数百名未戴头巾的女性参加了在德黑兰举行的长跑活动——半岛电视台。

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