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Попри суворі законодавчі обмеження, жінки в Ірані продовжують займатися традиційними ремеслами, зокрема створюють килими ручної роботи, відвідують творчі заняття та знаходять способи відпочивати.

«Жінки здавна займаються традиційними ремеслами, і багато з них у різних куточках країни досі продовжують цю справу», — розповіла іранка.

«Іран славиться своїми килимами ручної роботи. Жінки здавна займаються традиційними ремеслами, і багато з них у різних куточках країни досі продовжують цю справу. На жаль, самі майстрині отримують за це копійки, тоді як численні посередники та ділки наживаються на їхній праці, забираючи левову частку прибутку собі», – зауважила іранка.

Сама Фатеме відвідує уроки живопису. Вона зазначає, що у великих містах жінки мають можливість займатися творчістю, проте такі заняття доступні далеко не всім через вартість.

Також Фатеме підтвердила, що в Тегерані існує підпільне нічне життя. За її словами, йдеться про закриті нічні клуби з обмеженим доступом, вечірки та навіть казино.

«Так, підпільне нічне життя існує – від казино до закритих нічних клубів із членством лише для обраних. Я лише чула про такі місця від знайомих, але сама там ніколи не бувала. В Ірані також влаштовують чудові вечірки та весілля, хоча вони різняться залежно від фінансових можливостей та соціального статусу людей. Однак формально всі ці зібрання є незаконними, оскільки за законами країни чоловікам і жінкам заборонено танцювати разом в одному приміщенні», – підкреслила Фатеме.

Також Фатеме розповіла, що жінки в Ірані поділені на дві групи. Більшість не пов’язана з режимом і не підтримує його, тоді як значно менша частина на стороні уряду.

«Хіджаб – ще одна болюча тема. Протягом останніх 47 років, із часів Революції, багато іранських жінок борються за право вибору: носити його чи ні. Останнім часом тиск з боку влади в цьому питанні дещо послабшав, проте страх та обмеження нікуди не зникли. Загалом жінки досі мають дуже обмежені соціальні та юридичні права. У великих містах їм зазвичай дозволено навчатися та працювати, але для виїзду за кордон усе ще потрібен дозвіл чоловіка. Існує й багато інших обмежень. Наприклад, якщо жінка хоче розлучитися, чоловік часто може забрати опіку над дітьми та позбавити її багатьох законних прав», – додала Фатеме.

До слова, Фатеме також висловила солідарність з українськими матерями, які разом із дітьми змушені ховатися у бомбосховищах через російські атаки, зокрема із застосуванням дронів іранського походження. Жінка наголосила, що будь-яке вторгнення на територію іншої держави є злом, якому немає виправдання.

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла Фатеме, яка мешкає в Тегерані.

В Ірані шістьох жінок засудили до страти у зв’язку з протестами — BBC News.

Сотні жінок без хіджабів взяли участь у забігу в Тегерані — Al Jazeera.

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