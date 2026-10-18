На ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, Таиланд, эксперты и чиновники обсудили влияние бума искусственного интеллекта на мировую экономику. По данным Dawn, Международный валютный фонд считает, что расходы на дата-центры и микрочипы помогли смягчить экономический удар от роста мировых цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Влияние на торговлю

Главный экономист МВФ Сильвана Тенрейро заявила, что мировая торговля в 2023–2025 годах выросла на 8,3%. Без товаров, связанных с искусственным интеллектом, этот показатель составил бы около 4,6%, отметила она.

Глава Банка Канады Тифф Маклем сказал, что ИИ уже заметен в показателях валового внутреннего продукта, на фондовом и облигационном рынках. По его словам, технология присутствует во всей мировой экономике, а ее развитие только начинается.

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Предостережения относительно инвестиций

В то же время участники встреч предостерегли от чрезмерной зависимости от инвестиций в ИИ. Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш назвал искусственный интеллект самым существенным изменением для глобальной экономики в своей жизни и подчеркнул его значительные преимущества. Однако он предупредил, что путь развития технологии будет неравномерным, в частности из-за неопределенности относительно ее будущей рыночной структуры.

Выход делегаций во время выступления РФ

Во время заседания руководящего комитета МВФ в субботу ряд делегаций покинул зал, когда министр финансов государства-агрессора Российской Федерации Антон Силуанов начал выступать на русском языке. Об этом сообщили три осведомленных источника.

По словам одного из собеседников, среди вышедших были представители Европейского Союза. Другой источник сообщил, что зал покинули почти десяток делегатов, в том числе представители Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии. Вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года, как отмечает издание, осложнило работу Международного валютно-финансового комитета и не позволяло ему принимать совместные заявления в последующие годы.

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