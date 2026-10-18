Французский модный дом Louis Vuitton закрыл пять магазинов в материковом Китае за последние два года, в том числе шоколадный бутик в Шанхае. Парижский универмаг Galeries Lafayette также закрыл в мае свой флагманский магазин в Пекине, сообщает Channel NewsAsia.

Рынок персональных предметов роскоши в материковом Китае после сокращения на целых 19% в 2024 году уменьшился еще на 3–5% в 2025 году, по оценке Bain & Company. В то же время сегмент подержанных предметов роскоши в стране вырос на 15–20% по итогам 2025 года.

Спрос переходит на вторичный рынок

Китайская консалтинговая компания Insight & Info Consulting оценивает объем продаж на рынке подержанных предметов роскоши в 38,4 млрд юаней, или $5,7 млрд, в 2025 году. Компания прогнозирует, что к 2030 году этот показатель может превысить 100 млрд юаней.

В шанхайском магазине Super Zhuanzhuan, где продают подержанные сумки, ремни и украшения класса люкс, покупатели должны надевать черные перчатки, чтобы не касаться товаров жирными пальцами. Посетители магазина, опрошенные AFP, рассказали, что все больше обращают внимание не на сумму расходов, а на выгодность покупки.

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Вызов для западных брендов

Глава исследований китайского потребительского рынка Bank of America Чэнь Ло отметил, что покупатели в Китае все реже связывают роскошь исключительно с социальным статусом. По его словам, на первый план выходят самовыражение, уникальность, опыт, качество, эмоциональная ценность и культурная релевантность.

LVMH объяснила снижение органических продаж своего подразделения моды и кожаных изделий в третьем квартале ослаблением спроса в Китае. Дополнительным фактором для западных марок стал спор вокруг иска LVMH к китайской сети напитков Molly Tea из-за использования четырехлепесткового узора, похожего на монограмму французской группы. Иск вызвал критику в китайском интернете и государственных СМИ, которые обратили внимание на связь мотива с традиционными китайскими орнаментами.

Несмотря на спад, Чэнь Ло считает Китай важным рынком для мировой индустрии роскоши, хотя в ближайшие два-три года он может не быть ее драйвером роста.

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