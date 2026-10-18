Francuski dom mody Louis Vuitton zamknął w ciągu ostatnich dwóch lat pięć sklepów w Chinach kontynentalnych, w tym butik czekoladowy w Szanghaju. Paryski dom towarowy Galeries Lafayette również zamknął w maju swój flagowy sklep w Pekinie, podaje Channel NewsAsia.

Rynek osobistych dóbr luksusowych w Chinach kontynentalnych, po spadku aż o 19% w 2024 roku, zmniejszył się o kolejne 3–5% w 2025 roku, według szacunków Bain & Company. Jednocześnie segment używanych dóbr luksusowych w kraju wzrósł w 2025 roku o 15–20%.

Popyt przenosi się na rynek wtórny

Chińska firma konsultingowa Insight & Info Consulting szacuje wartość sprzedaży na rynku używanych dóbr luksusowych na 38,4 mld juanów, czyli 5,7 mld dolarów, w 2025 roku. Firma prognozuje, że do 2030 roku wartość ta może przekroczyć 100 mld juanów.

W szanghajskim sklepie Super Zhuanzhuan, gdzie sprzedawane są używane luksusowe torby, paski i biżuteria, klienci muszą zakładać czarne rękawiczki, aby nie dotykać towarów tłustymi palcami. Odwiedzający sklep, z którymi rozmawiała AFP, powiedzieli, że coraz częściej zwracają uwagę nie na kwotę wydatków, lecz na opłacalność zakupu.

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Wyzwanie dla zachodnich marek

Chen Luo, szef badań chińskiego rynku konsumenckiego w Bank of America, zauważył, że kupujący w Chinach coraz rzadziej wiążą luksus wyłącznie ze statusem społecznym. Jak stwierdził, na pierwszy plan wysuwają się samowyrażanie, wyjątkowość, doświadczenie, jakość, wartość emocjonalna i znaczenie kulturowe.

LVMH wyjaśniło spadek organicznej sprzedaży swojego działu mody i wyrobów skórzanych w trzecim kwartale osłabieniem popytu w Chinach. Dodatkowym czynnikiem dla zachodnich marek był spór wokół pozwu LVMH przeciwko chińskiej sieci napojów Molly Tea za wykorzystanie czteropłatkowego wzoru podobnego do monogramu francuskiej grupy. Pozew wywołał krytykę w chińskim internecie i mediach państwowych, które zwróciły uwagę na związek motywu z tradycyjnymi chińskimi ornamentami.

Mimo spadku Chen Luo uważa Chiny za ważny rynek dla światowej branży luksusowej, choć w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat mogą one nie być motorem jej wzrostu.

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