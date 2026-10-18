Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne ogłosiły ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej dla gmin Bauska, Aizkraukle i Ogre. Mieszkańcy tych terenów otrzymali pomarańczowy alert za pośrednictwem systemu Cell Broadcast, a wkrótce potem ostrzeżenie zakończono, informuje LSM English.

Alert dla trzech gmin

Ostrzeżenie obejmowało Bauskę, Aizkraukle i Ogre. Medium zaznacza, że zostało ono odwołane wkrótce po wysłaniu mieszkańcom powiadomień.

Dwa poziomy ostrzeżeń

Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne stosują dwa poziomy komunikatów Cell Broadcast. Żółty alert ma charakter informacyjny: nie wymaga natychmiastowych działań, ale wzywa do uwzględnienia możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej.

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Pomarańczowy alert, zgodnie z opisem wojska, informuje o potwierdzonym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej i przewiduje natychmiastowe działania zgodnie z instrukcjami. Osobom w strefie ostrzeżenia zaleca się schronienie w pomieszczeniu, co najmniej za dwiema ścianami od zewnętrznej części budynku, a po wybuchu pozostanie wewnątrz i niepodchodzenie do okien i drzwi.

Mieszkańców wzywa się także, by nie publikowali w mediach społecznościowych zdjęć i nagrań wideo, aby nie rozpowszechniać dezinformacji i nie ujawniać pozycji obronnych.

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