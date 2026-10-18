Национальные вооруженные силы Латвии объявили предупреждение о потенциальной угрозе в воздушном пространстве для муниципалитетов Бауска, Айзкраукле и Огре. Жителям этих территорий направили оранжевое оповещение через систему Cell Broadcast, а вскоре действие предупреждения завершили, сообщает LSM English.

Оповещение для трех муниципалитетов

Предупреждение охватывало Бауску, Айзкраукле и Огре. Издание отмечает, что его отменили вскоре после отправки уведомлений жителям.

Два уровня предупреждений

Национальные вооруженные силы Латвии используют два уровня сообщений Cell Broadcast. Желтое оповещение носит информационный характер: оно не требует немедленных действий, но призывает учитывать возможную угрозу в воздушном пространстве.

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Оранжевое оповещение, согласно описанию военных, сообщает о подтвержденной угрозе в воздушном пространстве и предусматривает немедленные действия в соответствии с инструкциями. Людям в зоне предупреждения советуют укрыться в помещении как минимум за двумя стенами от внешней части здания, а после взрыва оставаться внутри и не подходить к окнам и дверям.

Жителей также призывают не публиковать в социальных сетях фото и видео, чтобы не распространять дезинформацию и не раскрывать оборонные позиции.

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