Atak terrorystyczny w Krakowie: ofiarami strzelca w mieszkaniu okazali się jego rodzice i siostra

W Polsce funkcjonariusze organów ścigania zakończyli przeszukanie mieszkania 24-letniego mężczyzny, który dokonał strzelaniny w centrum Krakowa. W lokalu znaleziono ciała trzech osób — ojca, matki i siostry napastnika. Wszyscy zginęli na skutek ran postrzałowych.

Mieszkanie zostało przeszukane w Ostrowcu Świętokrzyskim. Oprócz ciał ofiar funkcjonariusze znaleźli tam kilka sztuk broni, które zabezpieczyli do dalszego postępowania.

Rzecznik komendanta policji, zastępca inspektora Andrzej Fijolek, potwierdził, że ofiary były najbliższymi krewnymi mężczyzny.

„Chodzi o ojca sprawcy, 53-letniego mężczyznę. 52-letnią matkę. Oraz siostrę, która skończyła 21 lat. Wszyscy zostali zastrzeleni. W mieszkaniu znaleziono również kilka sztuk broni. Zostały one zabrane przez funkcjonariuszy organów ścigania” – oświadczył Fijolek.

Około godziny 15:00 mężczyzna wjechał na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać z samochodu do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do sześciu osób. Kolejnych 12 rannych znajduje się w stanie bardzo ciężkim.

Informuje o tym Polskie Radio.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie obowiązywała żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

Prokuratura w Krakowie planuje w niedzielę formalnie wszcząć śledztwo w sprawie ataku na Rynku Głównym oraz zakwalifikować sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym.

24-letni Michał O., który 7 listopada dokonał strzelaniny w centrum polskiego Krakowa, już w czasie nauki rysował sceny brutalnej przemocy. Jego była koleżanka z klasy opowiedziała, że na rysunkach mężczyzna przedstawiał powieszonych ludzi, a także siebie z bronią podczas ataku na szkołę.

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