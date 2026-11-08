在波兰，执法部门已完成对一名24岁男子的公寓搜查，该男子曾在克拉科夫市中心制造枪击事件。在公寓内发现了三具遗体——分别是行凶者的父亲、母亲和妹妹。他们均死于枪伤。

该公寓位于奥斯特罗维茨-斯维恩托克希斯基市。除遇难者遗体外，执法人员还在现场发现了数件武器，并已将其扣押以供进一步调查。

警方发言人、副督察安杰伊·菲约莱克证实，遇难者均为该男子的直系亲属。

“死者包括嫌犯的父亲，一名53岁的男子；52岁的母亲；以及刚满21岁的妹妹。他们全都遭枪击身亡。 在住所内还发现了数件枪支。这些枪支已被执法人员没收，”菲约莱克表示。

约15:00，该男子驾车驶入克拉科夫的里诺克广场，并从车内向路过的行人开枪射击。

此次袭击导致死亡人数升至6人。另有12名伤者情况危急。

波兰广播电台报道了这一消息。

回顾此前报道，在波兰克拉科夫，一名持枪男子在市中心广场杀害了六人。警方向其开枪并逮捕了袭击者。

在波兰克拉科夫，市场广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表召开会议后宣布，11月8日至9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

在抓捕波兰克拉科夫致命枪击案涉案男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍下视频，并由波兰媒体发布。

波兰克拉科夫检察院计划于周日正式启动对市中心主广场袭击事件的调查，并将该案定性为恐怖主义行为。

24岁的米哈尔·O.于11月7日在波兰克拉科夫市中心制造了枪击事件，他在求学期间就曾绘制过暴力场景。 他的前同班同学透露，在这些画作中，该男子描绘了被吊死的人，以及自己手持武器袭击学校的情景。

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