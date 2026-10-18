法国时装屋路易威登在过去两年关闭了中国大陆五家门店，其中包括上海的一家巧克力精品店。巴黎百货公司老佛爷百货也于5月关闭了其北京旗舰店，Channel NewsAsia报道。

据贝恩公司估计，中国大陆个人奢侈品市场在2024年大幅缩水19%后，于2025年进一步下降3%至5%。与此同时，该国二手奢侈品市场在2025年增长了15%至20%。

需求转向二级市场

中国咨询公司Insight & Info Consulting估计，2025年二手奢侈品市场的销售额为384亿元人民币，即57亿美元。该公司预测，到2030年这一数字可能超过1000亿元人民币。

在上海Super Zhuanzhuan商店，顾客购买二手奢侈品包袋、腰带和珠宝时，必须戴上黑色手套，以免用油腻的手指触碰商品。接受法新社采访的店内顾客表示，他们越来越关注的不是花费金额，而是购买是否划算。

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西方品牌面临的挑战

美国银行中国消费市场研究主管陈洛指出，中国消费者越来越少将奢侈品仅仅与社会地位联系在一起。他表示，自我表达、独特性、体验、质量、情感价值和文化相关性正变得更加重要。

LVMH将其时装和皮具部门第三季度有机销售额下降归因于中国需求走弱。西方品牌面临的另一个因素，是围绕LVMH起诉中国饮品连锁店Molly Tea的争议，原因是后者使用了与这家法国集团标识相似的四瓣图案。该诉讼在中国互联网和官方媒体上引发批评，后者指出这一图案与中国传统纹饰之间的联系。

尽管市场下滑，陈洛认为中国仍是全球奢侈品行业的重要市场，但在未来两到三年内可能不会成为其增长引擎。

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