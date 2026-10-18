Louis Vuitton закрив п’ять магазинів у Китаї за два роки — Channel NewsAsia

Французький дім моди Louis Vuitton закрив п’ять магазинів у материковому Китаї за останні два роки, зокрема шоколадний бутик у Шанхаї. Паризький універмаг Galeries Lafayette у травні також закрив свій флагманський магазин у Пекіні, повідомляє Channel NewsAsia.

Ринок персональних предметів розкоші у материковому Китаї після скорочення на цілих 19% у 2024 році зменшився ще на 3–5% у 2025-му, за оцінкою Bain & Company. Водночас сегмент уживаних предметів розкоші в країні зріс на 15–20% за підсумками 2025 року.

Попит переходить на вторинний ринок

Китайська консалтингова компанія Insight & Info Consulting оцінює обсяг продажів на ринку вживаних предметів розкоші у 38,4 млрд юанів, або $5,7 млрд, у 2025 році. Компанія прогнозує, що до 2030 року цей показник може перевищити 100 млрд юанів.

У шанхайському магазині Super Zhuanzhuan, де продають уживані сумки, ремені та прикраси класу люкс, покупці мають надягати чорні рукавички, щоб не торкатися товарів жирними пальцями. Відвідувачі магазину, опитані AFP, розповіли, що дедалі більше звертають увагу не на суму витрат, а на вигідність покупки.

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Виклик для західних брендів

Керівник досліджень китайського споживчого ринку Bank of America Чень Ло зазначив, що покупці в Китаї дедалі рідше пов’язують розкіш винятково із соціальним статусом. На перший план, за його словами, виходять самовираження, унікальність, досвід, якість, емоційна цінність і культурна релевантність.

LVMH пояснила зниження органічних продажів свого підрозділу моди та шкіряних виробів у третьому кварталі послабленням попиту в Китаї. Додатковим чинником для західних марок стала суперечка довкола позову LVMH до китайської мережі напоїв Molly Tea через використання чотирипелюсткового візерунка, схожого на монограму французької групи. Позов спричинив критику в китайському інтернеті та державних медіа, які звернули увагу на зв’язок мотиву з традиційними китайськими орнаментами.

Попри спад, Чень Ло вважає Китай важливим ринком для світової індустрії розкоші, хоча в найближчі два-три роки він може не бути її рушієм зростання.

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