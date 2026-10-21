Наприкінці жовтня в Європу повернеться спека до +30 °C

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Наприкінці жовтня в окремих регіонах Європи температура повітря може піднятися до +30 °C.

Найбільше потепління прогнозують на Піренейському півострові, тоді як на сході континенту очікується прохолодніша погода.

Про це пише польське видання Dobra Pogoda 24 із посиланням на прогнози синоптиків.

Хвиля тепла може охопити південь Португалії, а також південні та південно-західні райони Іспанії. Найімовірніший період потепління — з 26 до 31 жовтня, коли місцями температура становитиме +27…+30 °C.

Водночас у східній частині Європи з 21 жовтня прогнозують похолодання. До кінця місяця денна температура переважно коливатиметься в межах +9…+16 °C.

Джерело: Dobra Pogoda 24

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