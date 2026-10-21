Pod koniec października do Europy powrócą upały sięgające +30 °C

Pod koniec października w niektórych regionach Europy temperatura powietrza może wzrosnąć do +30 °C.

Największe ocieplenie prognozowane jest na Półwyspie Pirenejskim, podczas gdy na wschodzie kontynentu spodziewana jest chłodniejsza pogoda.

Informuje o tym polski serwis Dobra Pogoda 24, powołując się na prognozy meteorologów.

Fala upałów może objąć południe Portugalii, a także południowe i południowo-zachodnie regiony Hiszpanii. Najbardziej prawdopodobny okres ocieplenia to dni od 26 do 31 października, kiedy to miejscami temperatura wyniesie +27…+30 °C.

Jednocześnie we wschodniej części Europy od 21 października prognozowane jest ochłodzenie. Do końca miesiąca temperatura w ciągu dnia będzie się przeważnie wahać w przedziale +9…+16 °C.

Źródło: Dobra Pogoda 24

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